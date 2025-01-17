Овечкин до 20 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

В матче против «Оттавы Сенаторз» российский хоккеист забил единственный гол и тем самым не только принёс победу столичному клубу (1:0), но и в 874-й раз отличился в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом отставание Овечкина от рекорда легендарного канадского снайпера (894) сократилось до 20 шайб.

«О большинстве рекордов Гретцки никто не мог и подумать, что они будут побиты... Алекс, возможно, лучший снайпер всех времён», — заявил главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин.

Ранее на главной странице сайта НХЛ появился счётчик, который показывает, сколько голов осталось забить Овечкину, чтобы превзойти достижение Гретцки, сообщает RT.

