Овечкин до 20 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал ещё ближе к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.
В матче против «Оттавы Сенаторз» российский хоккеист забил единственный гол и тем самым не только принёс победу столичному клубу (1:0), но и в 874-й раз отличился в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом отставание Овечкина от рекорда легендарного канадского снайпера (894) сократилось до 20 шайб.
«О большинстве рекордов Гретцки никто не мог и подумать, что они будут побиты... Алекс, возможно, лучший снайпер всех времён», — заявил главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин.
Ранее на главной странице сайта НХЛ появился счётчик, который показывает, сколько голов осталось забить Овечкину, чтобы превзойти достижение Гретцки, сообщает RT.
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