ХК «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Игорем Ларионовым
19 января 202419:15
Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Как отмечается, новое соглашение заключено со специалистом на три года.
Ларионову 63 года, он является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и трехкратным победителем Кубка Стэнли.
Ранее «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru