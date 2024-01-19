ХК «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Игорем Ларионовым

Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»

Как отмечается, новое соглашение заключено со специалистом на три года.

Ларионову 63 года, он является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и трехкратным победителем Кубка Стэнли.

Ранее «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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