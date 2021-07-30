Олимпийскую сборную США дисквалифицировали после победы в квалификации эстафеты

Американские бегуны были дисквалифицированы после победы в квалификации смешанной эстафеты 4х400 метров, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон были наказаны за нарушение технического регламента - судьи решили, что процедура передачи эстафетной палочки была проведена некорректно.

Ранее 27-летняя австралийка Джессика Фокс, которая завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио, рассказала, что для ремонта своего повреждённого каяка использовала презерватив, сообщает «Свободная пресса».

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

