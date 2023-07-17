Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию

Он объяснил, что ни о чём не жалеет, и если бы была возможность вернуться назад, он бы поступил также, а в случае подписания одностороннего контракта, сыграл бы за «Дьяволов» больше игр (двусторонний контракт позволяет отправить хоккеиста в фарм-клуб без драфта отказов - прим. НСН).

«Затем «Металлург» предложил мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение всё-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе», — заключил хоккеист.

Ранее магнитогорский «Металлург» объявил, что в новом сезоне команду будет тренировать Андрей Разин, контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

