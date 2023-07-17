Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что считает свой единственный сезон-2018/19 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Джерси Дэвилз» «достаточно неплохим», сообщает Газета.Ru.
Он объяснил, что ни о чём не жалеет, и если бы была возможность вернуться назад, он бы поступил также, а в случае подписания одностороннего контракта, сыграл бы за «Дьяволов» больше игр (двусторонний контракт позволяет отправить хоккеиста в фарм-клуб без драфта отказов - прим. НСН).
«Затем «Металлург» предложил мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение всё-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе», — заключил хоккеист.
Ранее магнитогорский «Металлург» объявил, что в новом сезоне команду будет тренировать Андрей Разин, контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru