Одноклубник Овечкина заявил, что нападающий останется в команде
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем заявил, что Александр Овечкин останется в команде. Об этом сообщило издание Expressen.
Бэкстрем посчитал, что Овечкин продолжит защищать цвета «Кэпиталз» несмотря на истекающий контракт. «Гарантирую вам, что Овечкин останется в команде», — подчеркнул хоккеист.
Контракт Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» истекает 28 июля, пишет Газета.ру. Нападающий является лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Овечкин находится на шестом месте в списке хоккеистов, забивших больше всего голов в НХЛ. На счету хоккеиста 730 заброшенных шайб.
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