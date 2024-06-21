Объявлен полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2024/25
Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала на своём официальном сайте полный календарь на сезон-2024/2025, который стартует 19 июля.
В первом туре, который продлится до 22 июля, пройдут матчи «Ростов» - ЦСКА, «Крылья Советов» - «Зенит», «Динамо» - «Факел», «Локомотив» – «Акрон», «Ахмат» – «Краснодар», «Пари НН» – «Рубин», «Оренбург» – «Спартак» и «Химки» – «Динамо» (Махачкала).
Финальный 30-й тур пройдёт 24 мая 2025 года.
Также опубликовано расписание матчей групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России сезона 2024/25. Первые игры состоятся 30 июля–1 августа.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что матч за Суперкубок России по футболу, в котором встретятся петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар», пройдёт на «Волгоград Арене» 13 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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