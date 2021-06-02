Объявили состав сборной России по футболу на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав национальной команды на чемпионате Европы в Twitter.
❗️ Состав сборной России на ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021
Удачи, #НашиПарни 🇷🇺#ИграемЗаВас pic.twitter.com/MMPswDwjhj
На позицию вратаря заявили Антона Шунина («Динамо»), Матвея Сафонова («Краснодар») и Юрия Дюпина («Рубин»).
В защите сыграют Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Андрей Семенов («Ахмат»).
Больше всего игроков сборной России будут играть в полузащите. Среди них Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Денис Черышев («Валенсия»).
На позиции нападающих заявили Артема Дзюбу («Зенит»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Александра Соболева («Спартак»).
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России сыграет на этапе квалификации в группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Санкт-Петербург примет семь матчей соревнования.
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