Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля

В состав группы входят депутаты из Германии, Испании, Бельгии и Ирландии. Авторы инициативы раскритиковали действия Израиля в секторе Газа.

Парламентарии заявили о «неизбирательном уничтожении мирных жителей», блокаде доставки гуманитарной помощи и уничтожении инфраструктуры. Законодатели назвали действия Израиля преступлением.

В октябре 2023 года ФИФА объявила, что продлит отстранение сборной России от турниров под своей эгидой до окончания спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

