Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля
Группа депутатов Европарламента призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клубы и национальную сборную Израиля от участия в чемпионатах. Об этом пишет портал Inside World Football.
В состав группы входят депутаты из Германии, Испании, Бельгии и Ирландии. Авторы инициативы раскритиковали действия Израиля в секторе Газа.
Парламентарии заявили о «неизбирательном уничтожении мирных жителей», блокаде доставки гуманитарной помощи и уничтожении инфраструктуры. Законодатели назвали действия Израиля преступлением.
В октябре 2023 года ФИФА объявила, что продлит отстранение сборной России от турниров под своей эгидой до окончания спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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