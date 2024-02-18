Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля

Группа депутатов Европарламента призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клубы и национальную сборную Израиля от участия в чемпионатах. Об этом пишет портал Inside World Football.

УЕФА официально отменил допуск юношеских сборных России к турнирам

В состав группы входят депутаты из Германии, Испании, Бельгии и Ирландии. Авторы инициативы раскритиковали действия Израиля в секторе Газа.

Парламентарии заявили о «неизбирательном уничтожении мирных жителей», блокаде доставки гуманитарной помощи и уничтожении инфраструктуры. Законодатели назвали действия Израиля преступлением.

В октябре 2023 года ФИФА объявила, что продлит отстранение сборной России от турниров под своей эгидой до окончания спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ФутболИзраильЕвропарламент

Горячие новости

Все новости

партнеры