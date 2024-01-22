Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге турнира соперником третьей ракетки мира стал представитель Португалии Нуну Боржеш, который занимает 69-ю строчку в мировом рейтинге. Россиянин обыграл португальца со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

Медведев встретится в четвертьфинале с польским спортсменом Хубертом Хуркачем.

Ранее в четвертьфинал Australian Open вышел россиянин Андрей Рублев, который обыграл австралийца Алекса де Минора, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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