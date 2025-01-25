Норвежский биатлонист Тарьей Бе завершит карьеру
Норвежский биатлонист, 11-кратный чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе завершит спортивную карьеру. Об этом сообщает NRK.
Как отметил 36-летний спортсмен, он уйдет из биатлона в конце сезона. По словам Бе, он хочет проводить больше времени с семьей. Биатлонист указал, что пообещал себе завершить карьеру на пике, чтобы в будущем рассказать своему сыну Арону, как он «бросил спорт, когда был лучшим в мире биатлонистом».
«Я долгое время думал, что прошлый сезон станет для меня последним, но нутром чувствовал, что было так много вторых мест. Я хочу выиграть еще несколько гонок, прежде чем закончить карьеру», — заявил спортсмен.
Ранее об уходе из спорта объявил брат биатлониста, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе. По словам 31-летнего спортсмена, он захотел отдать приоритет семье.
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