Норвежский биатлонист Тарьей Бе завершит карьеру

Как отметил 36-летний спортсмен, он уйдет из биатлона в конце сезона. По словам Бе, он хочет проводить больше времени с семьей. Биатлонист указал, что пообещал себе завершить карьеру на пике, чтобы в будущем рассказать своему сыну Арону, как он «бросил спорт, когда был лучшим в мире биатлонистом».

«Я долгое время думал, что прошлый сезон станет для меня последним, но нутром чувствовал, что было так много вторых мест. Я хочу выиграть еще несколько гонок, прежде чем закончить карьеру», — заявил спортсмен.

Ранее об уходе из спорта объявил брат биатлониста, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе. По словам 31-летнего спортсмена, он захотел отдать приоритет семье.

