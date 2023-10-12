Никита Симонян на 97-летие награждён медалью им. Льва Яшина

Олимпийский чемпион 1956 года по футболу и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян удостоен медали имени Льва Яшина. Сегодня легендарному футбольному деятелю СССР и России исполнилось 97 лет.

Награду Симоняну вручил лично министр спорта России Олег Матыцин. «Мы с Лёвой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе, я с большой теплотой вспоминаю те дни!», - заметил во время вручения награждённый. Медалью имени Льва Яшина награждают спортсменов за особые личные заслуги и достижения в области физкультуры и спорта.

РФС: Главное в «Футболе для дружбы» - любовь к игре

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Никита Симонян играл за московский «Спартак» с 1949 по 1959 годы. Он остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 голами. Дважды Симонян был старшим тренером красно-белых.

В качестве игрока внутри страны он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды побеждал в Кубке Советского Союза. НА посту тренера Симонян приводил «Спартак» к двум титулам чемпиона и трём победам в кубке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаградыФутболНикита Симонян

Горячие новости

Все новости

партнеры