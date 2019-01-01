РФС: Главное в «Футболе для дружбы» - любовь к игре
Первый вице-президент РФС пожелал участникам проекта набираться футбольного интеллекта и оттачивать техническое мастерство.
О необходимости развития детского футбола в России заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Во время пресс-конференции в РФС, посвященной VII Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». По его словам, важно, что в программе участвуют, в том числе дети с инвалидностью.
«Такие инициативы в нашей стране крайне необходимы. Футбол не ограничивает абсолютно никого — главное, надо любить футбол. Желаю, чтобы из этих ребятишек выросли хорошие игроки. На сегодня наиболее большая проблема в подготовке детско-юношеского футбола — это овладение всеми приемами футбольного искусства. Это техника владения мячом, развитие футбольного интеллекта плюс физические качества. А главное, чтобы в этом возрасте они любили футбол, мяч и развивали свое футбольное мышление. Доброго пути в большой футбол», — сказал первый вице-президент РФС.
Седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», реализуемый ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA, стартовал 19 марта. Мероприятия проходят в разных городах мира: воркшопы от известных футболистов, занятия под руководством юных тренеров, а также мастер-классы и игры в рамках Школы «Девяти ценностей». В проекте принимают участие юные журналисты, игроки и тренеры, а также учащиеся судейских школ из разных стран.
Главным событием программы станет Чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого состоится на центральной площади Мадрида. В завершение седьмого сезона проекта 2 июня участники отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в испанской столице.
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