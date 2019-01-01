РФС: Главное в «Футболе для дружбы» - любовь к игре

О необходимости развития детского футбола в России заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Во время пресс-конференции в РФС, посвященной VII Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». По его словам, важно, что в программе участвуют, в том числе дети с инвалидностью.

«Такие инициативы в нашей стране крайне необходимы. Футбол не ограничивает абсолютно никого — главное, надо любить футбол. Желаю, чтобы из этих ребятишек выросли хорошие игроки. На сегодня наиболее большая проблема в подготовке детско-юношеского футбола — это овладение всеми приемами футбольного искусства. Это техника владения мячом, развитие футбольного интеллекта плюс физические качества. А главное, чтобы в этом возрасте они любили футбол, мяч и развивали свое футбольное мышление. Доброго пути в большой футбол», — сказал первый вице-президент РФС.