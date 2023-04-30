Непомнящий проиграл Лижэню в борьбе за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам.

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Для россиянина это была вторая попытка завоевать шахматную корону. Непомнящий играл белыми фигурами.

Три первые партии завершились ничьей. В четвертой китайский гроссмейстер оказался сильнее. Итоговый счет - 2,5-1,5, пишет Газета.ру.

Россиянин Алексей Сарана ранее выиграл Чемпионат Европы по шахматам. Турнир проходил в Сербии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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