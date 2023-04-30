Непомнящий проиграл Лижэню в борьбе за шахматную корону
30 апреля 202316:31
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам.
Для россиянина это была вторая попытка завоевать шахматную корону. Непомнящий играл белыми фигурами.
Три первые партии завершились ничьей. В четвертой китайский гроссмейстер оказался сильнее. Итоговый счет - 2,5-1,5, пишет Газета.ру.
Россиянин Алексей Сарана ранее выиграл Чемпионат Европы по шахматам. Турнир проходил в Сербии, передает «Радиоточка НСН».
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30 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru