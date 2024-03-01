Непомнящий назвал фаворитов на титул чемпиона РПЛ
1 марта 202417:00
Футбольный тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «Газетой.Ru» назвал своих фаворитов в чемпионской гонке Российской премьер-лиги. По его мнению, нынешние лидеры турнирной таблицы «Краснодар» и «Зенит» не подпустят к борьбе за золотые медали остальные клубы.
«Зенит» и «Краснодар» останутся в чемпионской гонке, а все остальные команды будут уже биться под ними. Тут и «Динамо», и ЦСКА, конечно, и «Локомотив», и «Спартак». Больше ни о ком как о конкурентах в борьбе за титул говорить не стал бы», - сказал Непомнящий.
«Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв - команда после 18 туров лидирует в Премьер-лиге. «Зенит» идет и отстает от «быков» на два очка. Московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» замыкают пятерку лидеров с 32, 31 и 30 баллами соответственно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru