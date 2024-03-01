Непомнящий назвал фаворитов на титул чемпиона РПЛ

Футбольный тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «Газетой.Ru» назвал своих фаворитов в чемпионской гонке Российской премьер-лиги. По его мнению, нынешние лидеры турнирной таблицы «Краснодар» и «Зенит» не подпустят к борьбе за золотые медали остальные клубы.