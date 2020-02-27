Московский ЦСКА выиграл чемпионат КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как сообщает Интерфакс, в финальном матче армейцы со счетом 6:0 обыграли ХК «Сочи».

ЦСКА стал победителем чемпионата в 5-й раз, что является рекордом лиги, пишет RT. Команда набрала 94 очка. Как отмечает "Вечерняя Москва", ЦСКА на одно очко обогнал казанский «Ак Барс». В тройку лидеров также вошел петербургский СКА, набравший также 93 очка.

За КХЛ последуют матчи плей-офф, по результатам которого будет определен обладатель Кубка Гагарина.

