Не дать разыграться! Тарханов оценил шансы «Локомотива» в матче с «Марселем»

Сегодня станет известно, прервется ли черная серия российских клубов в еврокубках.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в эфире НСН оценил шансы московского «Локомотива» в матче с «Марселем». Команды встретятся сегодня в Лиге Европы.

«Шансы команд перед матчем я бы оценил как 50 на 50. «Марсель» - хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол. «Локомотиву» нужно перекрыть комбинации французов. Надо более строго сыграть в обороне, действовать компактно, не дать возможности им разыграться. И самим стараться агрессивно играть в атаке. Потому что «Локомотив» все равно отдает предпочтение игре в обороне. Даже в матче с «Крыльями» они забили свои голы в контратаках», - отметил специалист.
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Российские клубы начали свой путь в еврокубках с поражений. Во вторник петербуржский «Зенит» на выезде также минимально (0:1) уступил «Челси». А накануне с таким же счетом у себя дома московский «Спартак» оказался бит варшавской «Легией». Черная полоса российских клубов в еврокубках тянется еще с августа после вылета «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций – команды не смогли преодолеть квалификационный раунд. Российские клубы не побеждают в еврокубках 8 матчей подряд.

Неудачи других российских команд не должны влиять на футболистов «Локомотива», считает Тарханов.

«Все-таки это разные клубы, «Локомотив» настраивается на свою игру. Не думаю, что это скажется на настрое железнодорожников», - заключил эксперт.

Матч между «Локомотивом» и «Марселем» начнется в 19:45 по московскому времени. Встреча пройдет на «РЖД-Арене» в Москве. Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. За VAR будут отвечать представители Германии — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Сегодня в группе E, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Лига ЕвропыФутболЛокомотив
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