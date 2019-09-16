Названа дата освобождения по УДО футболистов Кокорина и Мамаева

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) озвучили дату освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по условно-досрочному освобождению.

Как сообщает РИА-Спорт, на свободу осужденные футболисты выйдут завтра, 17 сентября. Отмечается, что из колонии их отпустят в начале дня.

Ранее 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. После решения суда футболисты рассказали о планах после освобождения.

Напомним, в мае Кокорин получил наказание сроком год и 6 месяцев в колонии, а Мамаев – 1 год и 5 месяцев.Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН выражал надежду на скорое освобождение нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

