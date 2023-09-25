Навка заявила, что ждет участия Костомарова в ее ледовом шоу

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка допустила участие в своем ледовом шоу экс-партнера Романа Костомарова. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Спортсменка подчеркнула, что всегда ждет участия Костомарова, но не знает, когда это может случиться.

Ранее Костомаров заявил, что поставил перед собой цель адаптироваться к новой жизни, «максимально натренироваться» и вернуться на лед. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортсменыФигуристыТатьяна Навка

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