Навка заявила, что ждет участия Костомарова в ее ледовом шоу
25 сентября 202313:43
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка допустила участие в своем ледовом шоу экс-партнера Романа Костомарова. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Спортсменка подчеркнула, что всегда ждет участия Костомарова, но не знает, когда это может случиться.
Ранее Костомаров заявил, что поставил перед собой цель адаптироваться к новой жизни, «максимально натренироваться» и вернуться на лед. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru