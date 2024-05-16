Вратарь ЦСКА получил двойной перелом лицевых костей черепа в матче с «Зенитом»
Вратарь футбольного ЦСКА Владислав Тороп в ходе матча с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России получил двойной перелом лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга. Об этом заявил директор по коммуникациям столичной команды Кирилл Брейдо.
Игра прошла накануне в Санкт-Петербурге. Основное время встречи завершилось без голов, «Зенит» одержал победу в серии пенальти (5:4). В первом тайме Тороп столкнулся с защитником петербуржцев Нуралы Алипом и получил травму. Голкипера увезли с поля на электрокаре и позже доставили в больницу.
«У Славы двойной перелом лицевых костей черепа — верхней челюсти и орбитальной кости», — цитирует Брейдо РИА Новости.
Директор по коммуникациям ЦСКА отметил, что решается вопрос, останется ли спортсмен в Петербурге под наблюдением медиков или же будет перевезен на спецавтомобиле в Москву.
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