Масштабный городской проект «Лето в Москве» начнется в июне
«Московские сезоны» организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта «Лето в Москве», который объединил все традиционные городские фестивали, а также развлечения, полюбившиеся москвичам.
Так, с 5 июня во время фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на Тверской площади начнет работу бьюти-штаб для выпускниц. Порядка 1,5 тысячи девушек смогут получить рекомендации ведущих визажистов и стилистов столицы. При этом некоторые смогут поучаствовать в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями.
В свою очередь 12 июня стартует фестиваль «Времена и эпохи», который является важным туристическим событием сезона. В центре Москвы расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках будут проходить реконструкции известных сражений. Гости смогут погрузиться в ключевые исторические периоды России и узнать об античных корнях культуры.
Таким образом, в рамках масштабного проекта «Лето в Москве» горожан ждут различные фестивали, спортивные и культурные события.
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