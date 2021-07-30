Мужская сборная России по волейболу проиграла Франции на Олимпиаде
Мужская сборная России по волейболу проиграла сборной Франции в матче четвертого тура группового этапа турнира на Олимпийских Играх в Токио.
Французские спортсмены обыграли россиян со счетом 3-1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20). Поражение стало для российской команды первым после трех побед в матчах олимпийского турнира.
В заключительном туре группового этапа, запланированном на 1 августа, россияне сыграют с командой Туниса. Финал волейбольного олимпийского турнира среди мужчин состоится 7 августа.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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