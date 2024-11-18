Мостовой спрогнозировал исход матча между сборными России и Сирии

Он напомнил, что в матче против сборной Брунея подопечные Валерия Карпина забили 11 голов, отметив, что «ещё 10 не забили».

По его мнению, игру против сирийской команды россияне выиграют, но с более скромным счётом.

«Сирия в рейтинге ФИФА чуть получше... 5:0, 6:0, 7:0 по-любому будет, должно быть», - предположил Мостовой.

Он также добавил, что разговоры о футболе не имеют смысла, «когда соперники не футбольного уровня».

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что товарищеская встреча сборных России и Сирии пройдёт на «Сталинград Арене» в Волгограде 19 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

