Главным тренером ЦСКА станет наставник «Сочи» Владимир Федотов

Главным тренерoм ЦСКА станет наставник «Сочи» Владимир Федтов. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на журналиста Ивана Карпoва.

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Федотов заменит Алексея Березуцкого на этом посту.

По данным «Спорт-Экспресс», Березуцкий может остаться в клубе и войти штaб Федотова.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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