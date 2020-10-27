Московский «Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов УЕФА

Как передает агентство, матч проходил на домашней арене "Локомотива". Немецкая команда открыла счет на 13-й минуте матча, гол забил Леон Горецки. На 70-й минуте "Локомотив" сумел выравнять счет благодаря полузащитнику Антону Миранчуку, однако уже через девять минут защитник "Баварии" Йозуа Киммих забил решающий гол.

Также сообщается о назначении пенальти на 65-й минуте встречи в ворота московской команды, но затем это решение было отменено после консультации с ассистентом по VAR (Система видеопомощи арбитрам).

В текущем сезоне "Бавария" является победителем Лиги чемпионов. Клуб набрал 6 баллов и занимает верхнюю строчку в группе А. "Локомотив" набрал одно очко, такое же количество баллов у команды из Австрии "Ред Булл Зальцбург". Испанский клуб "Атлетико" пока что набрал 0 очков.