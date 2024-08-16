Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати
Российская теннисистка, 24-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
Соперницей россиянки стала экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, в настоящее время занимающая в мировом рейтинге 45-ю позицию.
Матч, который продлился один час 24 минуты, завершился уверенной победой Андреевой со счётом 2:0 (6:2, 6:3). В следующем круге российской теннисистке предстоит встретиться с пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини.
Ранее в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати вышел российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший представителя КНР Чжан Чжичжэня со счетом 2:0 (6:4, 6:3), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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