Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

Соперницей россиянки стала экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, в настоящее время занимающая в мировом рейтинге 45-ю позицию.

Матч, который продлился один час 24 минуты, завершился уверенной победой Андреевой со счётом 2:0 (6:2, 6:3). В следующем круге российской теннисистке предстоит встретиться с пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини.

Ранее в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати вышел российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший представителя КНР Чжан Чжичжэня со счетом 2:0 (6:4, 6:3), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».