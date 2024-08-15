Мирра Андреева прошла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Россиянка Шнайдер впервые вошла в ТОП-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации

Соперницей 24-й ракетки мира из России стала занимающая 13-е место в рейтинге американка Эмма Наварро. Матч, который продлился 65 минут, завершился победой россиянки со счётом 2:0 (6:2, 6:2).

Во втором круге турнира Андреева встретится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее россиянка Диана Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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