Мирра Андреева прошла во второй круг турнира WTA в Цинциннати
15 августа 202417:16
Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
Соперницей 24-й ракетки мира из России стала занимающая 13-е место в рейтинге американка Эмма Наварро. Матч, который продлился 65 минут, завершился победой россиянки со счётом 2:0 (6:2, 6:2).
Во втором круге турнира Андреева встретится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.
Ранее россиянка Диана Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru