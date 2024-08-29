Мирра Андреева вылетела с US Open

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Париже в парном разряде Мирра Андреева не смогла продвинуться в третий раунд US Open в Нью-Йорке.

Россиянка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге WTA, проиграла американке Эшлин Крюгер (59) со счетом 1:6, 4:6. Матч длился чуть больше часа.