Мирра Андреева вылетела с US Open

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Париже в парном разряде Мирра Андреева не смогла продвинуться в третий раунд US Open в Нью-Йорке.

Россиянка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге WTA, проиграла американке Эшлин Крюгер (59) со счетом 1:6, 4:6. Матч длился чуть больше часа.

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В следующем раунде Крюгер встретится с победительницей пары Людмила Самсонова (16) — Мария Боузкова (45).

Для 17-летней Андреевой это уже второй подряд вылет с американского турнира на стадии второго круга. В своей карьере она одержала одну победу на турнире WTA. На Олимпийских играх в Пекине Андреева завоевала серебро в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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