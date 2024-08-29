Мирра Андреева вылетела с US Open
Вице-чемпионка Олимпийских игр в Париже в парном разряде Мирра Андреева не смогла продвинуться в третий раунд US Open в Нью-Йорке.
Россиянка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге WTA, проиграла американке Эшлин Крюгер (59) со счетом 1:6, 4:6. Матч длился чуть больше часа.
В следующем раунде Крюгер встретится с победительницей пары Людмила Самсонова (16) — Мария Боузкова (45).
Для 17-летней Андреевой это уже второй подряд вылет с американского турнира на стадии второго круга. В своей карьере она одержала одну победу на турнире WTA. На Олимпийских играх в Пекине Андреева завоевала серебро в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер, передает «Радиоточка НСН».
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