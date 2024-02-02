Миллиардер проведет «Олимпиаду на стероидах», на которой будет разрешен допинг
Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль проведет Enhanced Games, или «Олимпиаду на стероидах», - соревнования, где спортсмены смогут использовать любой допинг, пишет New York Post.
Планируется, что в рамках такой олимпиады состоятся состязания в пяти дисциплинах: плавании, гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, а также единоборствах. Участникам состязаний будет разрешено использовать любые пищевые добавки и медицинские препараты, которые улучшают спортивные показатели. Место проведения турнира станет известно в середине 2025 года.
По словам организаторов «Олимпиады на стероидах», в данный момент они ведут переговоры с несколькими городами, которые могут принять мероприятие.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой, напоминает «Радиоточка НСН».
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