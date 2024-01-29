Экс-биатлонист Тихонов призвал сажать за допинг в тюрьму

Экс-биатлонист призвал принять закон по поводу допинга. В пример он привел опыт Италии, где за употребление стимулирующих препаратов дают пять лет тюрьмы.

«У нас ведь выделяются огромные деньги на лаборатории и все прочее. Но где результат? Мы же его не видим!» - цитирует Тихонова «Газета.Ru»

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) 29 января признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Россиянку дисквалифицировали на четыре года.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, напоминает «Радиоточка НСН».

