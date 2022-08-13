Месси впервые за 17 лет не попал в число претендентов на «Золотой мяч»
12 августа 202223:38
Аргентинский футболист Лионель Месси впервые за 17 лет не оказался в списке претендентов на приз «Золотой мяч».
«Золотой мяч» вручается лучшему игроку мира по версии журнала France Football. Месси находился в числе претендентов на титул каждый год, начиная с 2005 года.
Месси семь раз становился обладателем премии «Золотой мяч».
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12 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru