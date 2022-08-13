Месси впервые за 17 лет не попал в число претендентов на «Золотой мяч»

Аргентинский футболист Лионель Месси впервые за 17 лет не оказался в списке претендентов на приз «Золотой мяч».

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«Золотой мяч» вручается лучшему игроку мира по версии журнала France Football. Месси находился в числе претендентов на титул каждый год, начиная с 2005 года.

Месси семь раз становился обладателем премии «Золотой мяч».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аргентина
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