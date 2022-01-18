Медведев вышел во второй круг Australian Open
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.
Вторая ракетка мира в первом раунде провел встречу с швейцарцем Генри Лааксоненом и обыграл соперника со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).
Далее Медведеву предстоит сыграть с победителем матча Лиам Броэди (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).
Ранее россиянин Андрей Рублев выиграл матч первого тура Australian Open, напоминает Газета.ру. Теннисист встретился с итальянцем Джанлукой Маджером и одержал победу в трех сетах: 6:3, 6:2, 6:2.
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