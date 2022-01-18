Медведев вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

«Остался один воин!» Каковы шансы Медведева на Australian Open без Джоковича

Вторая ракетка мира в первом раунде провел встречу с швейцарцем Генри Лааксоненом и обыграл соперника со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Далее Медведеву предстоит сыграть с победителем матча Лиам Броэди (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).

Ранее россиянин Андрей Рублев выиграл матч первого тура Australian Open, напоминает Газета.ру. Теннисист встретился с итальянцем Джанлукой Маджером и одержал победу в трех сетах: 6:3, 6:2, 6:2.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияТеннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры