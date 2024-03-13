Матыцин: Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже
Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже, несмотря на ограничения для отечественных спортсменов, заявил министр спорта Олег Матыцин.
«Мы не должны бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», - сказал он на встрече с блогерами Ресурсного центра новых медиа.
По словам министра спорта, на данный момент квалификационный отбор прошли борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты. При этом он не исключил расширения списка дисциплин, в которых смогут выступить российские спортсмены. Финальное решение по этому вопросу будет принято после исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который запланирован на 18-19 марта.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. К участию в турнире допущены шесть российских и пять белорусских атлетов в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru