Матыцин: Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже

«Мы не должны бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», - сказал он на встрече с блогерами Ресурсного центра новых медиа.

По словам министра спорта, на данный момент квалификационный отбор прошли борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты. При этом он не исключил расширения списка дисциплин, в которых смогут выступить российские спортсмены. Финальное решение по этому вопросу будет принято после исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который запланирован на 18-19 марта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. К участию в турнире допущены шесть российских и пять белорусских атлетов в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».

