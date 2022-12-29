Marca: Анчелотти отказался назвать Месси лучшим футболистом в истории
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что называть нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории - не совсем справедливо, пишет Marca.
По словам специалиста, в каждой эпохе были и есть очень хорошие футболисты.
«Я не знаю, лучший ли он... От меня вы никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравится очень много хороших игроков… Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день», — указал Анчелотти, намекая на действующего обладателя награды француза Карима Бензема.
Ранее Анчелотти стал лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Реал» стал клубом года, а Бензема - лучшим игроком года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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