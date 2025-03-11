«Манчестер Юнайтед» спустя 115 лет покинет свой стадион «Олд Траффорд»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» покинет свой стадион «Олд Траффорд» спустя 115 лет. Как пишет The Guardian, об этом заявил совладелец команды Джим Рэтклифф.
В районе старого стадиона, вмещающего 74 тысячи зрителей, будет построен новый на 100 тысяч человек. По словам Рэтклиффа, арена станет новым «Уэмбли Севера».
«Наш нынешний стадион блестяще служил нам последние 115 лет, но он отстал от лучших арен мирового спорта. А с новым не сравнятся ни «Уэмбли», ни O2 Arena, ни что-либо другое», - подчеркнул он.
Предполагается, что на строительство нового стадиона потребуется пять лет. По прогнозам, в Большом Манчестере будет создано 92 тысячи рабочих мест и 17 тысяч новых домов. Отмечается, что кроме матчей на новой арене будут проходить музыкальные шоу.
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