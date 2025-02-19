Собянин: Реконструкция стадиона «Торпедо» завершится осенью 2026 года
Осенью будущего года планируется завершить в Москве реконструкцию легендарного футбольного стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что спортивная арена на Восточной улице впервые была открыта в 1959 году специально для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ – московского «Торпедо».
«Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби», – отметил Собянин.
По его словам, после завершения всех работ число мест для болельщиков увеличится до 15 тысяч, кроме того, неподалеку от основной спортивной арены появится три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro. Мэр напомнил, что рядом со стадионом построен спорткомплекс «Торпедо».
Собянин также добавил, что бывшая территория завода ЗИЛ продолжает развиваться как полноценный городской квартал с современным жильем и социальной инфраструктурой.
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