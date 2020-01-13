Лучшим игроком недели в НХЛ признан россиянин
13 января 202020:59
Российский спортсмен, вратарь клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Отмечается, что команда Василевского выиграла три матча, в которых спортсмен отразил 97,2% бросков.
В тройку лучших также вошли защитник "Рейнджерс" Тони Дианджело и вратарь "Калгари" Кэм Тэлбот.
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