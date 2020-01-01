«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в НХЛ

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Пять шайб в ворота противника смогли забить игроки «Рейнджерс»: Крис Крайдер, Марк Стаал, Райан Стром, Мики Зибанежад, российский нападающий Артемий Панарин.

«Эдмонтон Ойлерз» на домашней арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне обыграл гостей 7:5.

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от игроков команды «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Авторские новости Публицист Анатолий Вассерман Специально для НСН Топ главных новостей 2019 года

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