«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в НХЛ
1 января 202011:00
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от игроков команды «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Эдмонтон Ойлерз» на домашней арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне обыграл гостей 7:5.
Пять шайб в ворота противника смогли забить игроки «Рейнджерс»: Крис Крайдер, Марк Стаал, Райан Стром, Мики Зибанежад, российский нападающий Артемий Панарин.
Победную шайбу в пустые ворота «Рейнджерс» забил форвард «Ойлерз» Кайлер Ямамото.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Папа римский ударил женщину по руке во время новогоднего праздника
- Вандалы уничтожили фигуру мыши за 670 тысяч рублей во Владивостоке
- Определены все участники четвертьфинала МЧМ по хоккею
- Польские евреи ответили Путину на «посла-антисемита»
- CNN: Последний диалог Трампа с Путиным вызывает больше вопросов, чем ответов