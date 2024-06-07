Лионель Месси назвал лучшие футбольные клубы мира
Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» являются лучшими командами в мире. Как пишет издание Infobae, об этом заявил аргентинский футболист Лионель Месси.
Игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины пояснил, что считает мадридскую команду лучшей «с точки зрения результатов», а английский клуб – «по игре».
«Любая команда, которую тренирует Пеп Гвардиола, является особенной», - добавил он.
Ранее экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что для него лучшим в истории футбола всё же является Лионель Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru