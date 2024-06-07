Лионель Месси назвал лучшие футбольные клубы мира

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» являются лучшими командами в мире. Как пишет издание Infobae, об этом заявил аргентинский футболист Лионель Месси.

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Игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины пояснил, что считает мадридскую команду лучшей «с точки зрения результатов», а английский клуб – «по игре».

«Любая команда, которую тренирует Пеп Гвардиола, является особенной», - добавил он.

Ранее экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что для него лучшим в истории футбола всё же является Лионель Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболМанчестерРеалЛионель Месси

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