Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов
Португальский футболист Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачивемым спортсменом в мире. Как сообщает Forbes, за последние 12 месяцев игрок саудовского клуба «Аль-Наср» заработал 260 млн долларов.
Второе место в списке занял гольфист Джон Рам из Испании, чей банковский счёт по итогам года пополнился на 218 млн долларов. ТОП-3 замкнул выступающий за «Интер Майами» аргентинский футболист Лионель Месси, заработавший 135 млн долларов.
В десятку также попали баскетболисты Леброн Джеймс (США, 128,2 млн долларов) и Яннис Адетокумбо (Греция, 111 млн), а также футболисты Килиан Мбаппе (Франция, 110 млн), Неймар (Бразилия, 108 млн) и Карим Бензема (Франция, 106 млн).
На девятой строчке расположился баскетболист Стивен Карри (США, 102 млн), а на десятой - игрок в американский футбол Ламар Джексон (США, 100,5 млн).
Ранее портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих футболистов высшей футбольной лиги США., согласно которому рыночная стоимость Месси снизилась на пять млн евро - до 30 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru