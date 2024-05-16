Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Второе место в списке занял гольфист Джон Рам из Испании, чей банковский счёт по итогам года пополнился на 218 млн долларов. ТОП-3 замкнул выступающий за «Интер Майами» аргентинский футболист Лионель Месси, заработавший 135 млн долларов.

В десятку также попали баскетболисты Леброн Джеймс (США, 128,2 млн долларов) и Яннис Адетокумбо (Греция, 111 млн), а также футболисты Килиан Мбаппе (Франция, 110 млн), Неймар (Бразилия, 108 млн) и Карим Бензема (Франция, 106 млн).

На девятой строчке расположился баскетболист Стивен Карри (США, 102 млн), а на десятой - игрок в американский футбол Ламар Джексон (США, 100,5 млн).

Ранее портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих футболистов высшей футбольной лиги США., согласно которому рыночная стоимость Месси снизилась на пять млн евро - до 30 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».