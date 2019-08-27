Экс-тренер сборной России не верит в победу «Краснодара» над греками

«Шансов у них, прямо скажем, мало. Не хватило у них опыта участия в такого рода матчах. Не смогли проявить характер, выдержать. Проиграть можно было, но не с таким счетом. А уже дома пытаться выровнять ситуацию, тем более, что дома они, как правило, играют удачно. А сейчас, когда пропустили четыре безответных гола, на что-то рассчитывать сложно. «Олимпиакос» не какая-то суперкоманда, но они опытные бойцы, они давно играют в еврокубках и Лиге чемпионов. Но ничего страшного. «Краснодар» - молодая команда, будет играть в Лиге Европы. Это будет для них хорошим набором опыта на международной арене», - отметил специалист.

Первый матч «Краснодара» и «Олимпиакоса» за выход в групповой этап Лиги чемпионов состоялся 22 августа. Мячи в ворота россиян забили Мигель Герреро, Лазар Ранджелович (на 78 и 85 минутах) и Даниэл Поденсе.

