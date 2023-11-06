Костомаров пообещал встать на коньки и вернуться на лед

Костомаров заявил, что точно встанет на коньки, но кататься как раньше уже не будет. Он напомнил, что выходил на лед в кроссоках на шоу Ильи Абербуха.

Эмоции от нахождения на больничной койке олимпийский чемпион назвал ужасными. Костомаров отметил, что радуется тому, что вновь может водить и плавать.

Фигуриста госпитализировали 10 января с пневмонией. Ему ампутировали стопы и кисти рук. Во время болезни спортсмен перенес два инсульта. Олимпийского чемпиона выписали 6 июля, напоминает «Радиоточка НСН».

