Костомаров пообещал встать на коньки и вернуться на лед

Фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил уверенность, что вновь встанет на коньки. Об этом спортсмен рассказал в ходе марафона общества «Знание» на выставке «Россия».

Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл ради протеза

Костомаров заявил, что точно встанет на коньки, но кататься как раньше уже не будет. Он напомнил, что выходил на лед в кроссоках на шоу Ильи Абербуха.

Эмоции от нахождения на больничной койке олимпийский чемпион назвал ужасными. Костомаров отметил, что радуется тому, что вновь может водить и плавать.

Фигуриста госпитализировали 10 января с пневмонией. Ему ампутировали стопы и кисти рук. Во время болезни спортсмен перенес два инсульта. Олимпийского чемпиона выписали 6 июля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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