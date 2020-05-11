Коронавирус повлиял на чемпионат Белоруссии по футболу

Ближайший матч клуба «Минск» перенесен на неопределенное время из-за подозрение на COVID-19 у одного из игроков команды. Об этом объявил Исполнительный комитет Белорусской федерации футбола. Игра должна была пройти в пятницу, 15 мая в рамках 9 тура чемпионата Белоруссии межу «Минском» и гродненским «Неманом».

Кроме того, из-за возможного инфицирования коронавирусом одного из футболистов дзержинского «Арсенала», отложен матч пятого тура во втором дивизионе белорусского чемпионата.

Первенство Белоруссии - один из немногих футбольных турниров в мире, который не был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Президент республики Алпсандр Лукашенко отказывается вводить жёсткие меры.

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ФОТО: pixabay.com
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