Континентальная хоккейная лига отменяет матчи

Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снова переносятся. Все встречи, которые должны были состояться с 15 по 21 января отменены из-за новой волны заболеваний коронавирусом среди игроков. 13 января отменены матчи «Локомотив» – «Ак Барс» и «Динамо» Мск – «Спартак».

По данным пресс-службы лиги, в связи со стремительным ростом числа заразившихся в клубах и высокой скоростью распространения вируса все матчи, которые должны были состояться 15, 17, 19 и 21 января, перенесены на более поздние сроки. О точных датах переноса лига объявит дополнительно.

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Как отмечается на сайте КХЛ, по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых ПЦР-тесты показали положительные результаты на коронавирус, составило 171 человек. При этом большинство – 124 человека, это непосредственно хоккеисты. Прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

Между тем, 11 января на внеплановом совещании руководства КХЛ с руководителями клубов по вопросам проведения чемпионата было приняло решение не останавливать соревнования, как это было в прошлом году. Окончательное решение и уточнённый календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МатчКоронавирусКХЛ
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