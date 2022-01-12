Континентальная хоккейная лига отменяет матчи

Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снова переносятся. Все встречи, которые должны были состояться с 15 по 21 января отменены из-за новой волны заболеваний коронавирусом среди игроков. 13 января отменены матчи «Локомотив» – «Ак Барс» и «Динамо» Мск – «Спартак».

По данным пресс-службы лиги, в связи со стремительным ростом числа заразившихся в клубах и высокой скоростью распространения вируса все матчи, которые должны были состояться 15, 17, 19 и 21 января, перенесены на более поздние сроки. О точных датах переноса лига объявит дополнительно.