Комментатор Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Комментатор Первого канала Денис Казанский заявил, что ожидает от финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» напряжённой игры и не исключил, что в основное время победителя выявить не удастся, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, на бумаге фаворитом выглядит британский клуб, однако у испанской команды есть «чемпионский фарт».
«Помимо того, что они выходят за счёт своего индивидуального и командного мастерства, у «Реала» есть спортивный фарт, особенно то, что случилось с «Манчестер Сити» в последние минуты полуфинала», - отметил он.
Казанский добавил, что даже если «Ливерпуль» забьет быстро и много, это ещё не означает, что игра закончилась.
Ранее «Реал» на последних минутах матча сумел сравнять счёт в матче против «Манчестер Сити», а в дополнительное время забил ещё и выиграл путёвку в финал ЛЧ, сообщает RT.
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