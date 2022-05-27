Комментатор Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов

По его мнению, на бумаге фаворитом выглядит британский клуб, однако у испанской команды есть «чемпионский фарт».

«Помимо того, что они выходят за счёт своего индивидуального и командного мастерства, у «Реала» есть спортивный фарт, особенно то, что случилось с «Манчестер Сити» в последние минуты полуфинала», - отметил он.

Казанский добавил, что даже если «Ливерпуль» забьет быстро и много, это ещё не означает, что игра закончилась.

Ранее «Реал» на последних минутах матча сумел сравнять счёт в матче против «Манчестер Сити», а в дополнительное время забил ещё и выиграл путёвку в финал ЛЧ, сообщает RT.

