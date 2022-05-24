Финал Лиги Чемпионов сыграют мячом с надписью «мир»

Финал ЛЧ пройдет 28 мая во Франции на парижском стадионе «Стад де Франс». Изначально главный матч еврокубков должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за событий на Украине право его проведения отняли у России.

Вскоре после начала спецоперации УЕФА отстранил российские футбольные клубы и сборные от всех своих турниров. В частности, сборной России засчитали поражение в «стыковом матче» за право выхода на Чемпионата Мира-2022 против Польши, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы.

Позже УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков в сезоне 2022-23.

