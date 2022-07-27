Кокорин опроверг информацию о расторжении контракта с «Фиорентиной»
Выступающий за итальянский клуб «Фиорентина» россиянин Александр Кокорин заявил, что видит информацию о якобы расторжении контракта только в прессе, сообщает РИА Новости.
По его словам, его не взяли в международное турне из-за того, что он пока не готов тренироваться в общей группе.
«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», - пояснил футболист.
Ранее «Фиорентина» опубликовала список из 29 футболистов, которые отправятся на предсезонные тренировочные сборы в Австрии и Испании, сообщает RT. Российского форварда в нём не оказалось.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Делегация из Израиля прибудет в Москву из-за агентства «Сохнут»
- ВТБ объявил о повышении стоимости СМС-уведомлений
- Reuters: страны G7 намерены ограничить цены на нефть из России к 5 декабря
- Кокорин опроверг информацию о расторжении контракта с «Фиорентиной»
- СМИ: Байден вылечился от COVID-19
- Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского
- «Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
- Sky News: в Британских McDonald's впервые за 14 лет подорожали чизбургеры
- В МИД РФ заявили о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
- Из-за забастовки в ФРГ отменены почти все рейсы Lufthansa
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru