Кокорин опроверг информацию о расторжении контракта с «Фиорентиной»

Выступающий за итальянский клуб «Фиорентина» россиянин Александр Кокорин заявил, что видит информацию о якобы расторжении контракта только в прессе, сообщает РИА Новости.

СМИ: спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина был ошибкой

По его словам, его не взяли в международное турне из-за того, что он пока не готов тренироваться в общей группе.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», - пояснил футболист.

Ранее «Фиорентина» опубликовала список из 29 футболистов, которые отправятся на предсезонные тренировочные сборы в Австрии и Испании, сообщает RT. Российского форварда в нём не оказалось.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КонтрактыФутболистФутболАлександр Кокорин
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