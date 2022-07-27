Кокорин опроверг информацию о расторжении контракта с «Фиорентиной»

По его словам, его не взяли в международное турне из-за того, что он пока не готов тренироваться в общей группе.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», - пояснил футболист.

Ранее «Фиорентина» опубликовала список из 29 футболистов, которые отправятся на предсезонные тренировочные сборы в Австрии и Испании, сообщает RT. Российского форварда в нём не оказалось.