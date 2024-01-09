Ахметов перешёл из «Краснодара» в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил о трансфере полузащитника сборной России Ильзата Ахметова, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что контракт с 26-летним полузащитником рассчитан до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.
В пресс-службе ФК «Краснодар» указали, что Ахметов активировал опцию и расторг контракт, за что клуб получит финансовую компенсацию.
«Атакующий полузащитник провел за «быков» 61 матч, забил семь голов и отдал семь результативных передач», - указали в «Краснодаре».
Ранее ФК «Зенит» объявил о переходе бразильца Артура из «Палмейраса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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