«Необязательное условие»: Киселева о перспективах участия мужчин в групповом синхронном плавании
Решение Международной федерации плавания по допуску мужчин к групповым соревнованиям в синхронном плавании было ожидаемым, сказала НСН Мария Киселева.
Участие мужчин добавит сложностей в групповые выступления сборных по синхронному плаванию, однако со временем мужчины-синхронисты составят достойную конкуренцию девушкам. Об этом НСН заявила российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева.
Ранее МОК разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Об этом сообщила Международная федерация плавания. Киселева перечислила особенности, которые привнесет в синхронное плавание участие мужчин.
«Для начала отмечу, что Международная федерация плавания делает уже не первый шаг в эту сторону, решение было вполне ожидаемым. Полагаю, это добавит некие сложности. Во-первых, техническая программа должна быть абсолютно синхронной, мужчины точно будут выделяться из группы. Если в произвольной программе это как-то можно постановочно обыграть, то в технической программе это невозможно. Во-вторых, не в каждой стране есть сильные мужчины-синхронисты, соответствующие уровню женского синхронного плавания. В-третьих, до этого мужчины-синхронисты работали только в дуэтах, микст-дуэтах. Работа в дуэте и в группе — принципиально разные вещи, этому нужно специально учиться, а времени до Олимпийских игр в Париже остается не так много», — сказала Киселева.
Собеседница НСН отметила, что участие в групповых соревнованиях мужчин-синхронистов — необязательное условие для тренеров.
«Каждая страна, каждый главный тренер будет принимать решение на свое усмотрение, будет ли участие синхронистов-мужчин плюсом или минусом для команды. Впрочем, если брать в расчет мужскую силу, то для усиления поддержек она может сыграть положительную роль, поддержки могут стать более высокими», — подчеркнула олимпийская чемпионка.
Также Киселева рассказала о подготовке мужчин-синхронистов в России.
«Мы все помним выступление в дуэте Саши Мальцева на Чемпионате мира в Казани 2015 года, когда у нас было официально введено мужское синхронное плавание. Тогда он в первый раз стал чемпионом мира. Кроме Мальцева, из мужчин-синхронистов не было никого. С 2015 года начали набирать в группы и мальчиков. Сейчас не только в Москве, но и в других российских регионах есть мальчики, занимающиеся синхронным плаванием, в том числе и с нуля. Это поколение будет подрастать, безусловно, вырастет и конкуренция. И уже будет не один Саша Мальцев на всю страну. Если же брать сегодняшний день, даже в России нет ни одного синхрониста уровня Мальцева. Все остальные спортсмены пока что слишком юны», — указала она.
Ранее семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила о возможном возобновлении спортивной карьеры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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