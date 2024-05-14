Президент Ла Лиги: Мбаппе перейдет в «Реал»

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе будет выступать за испанский «Реал». Об этом заявил президент Ла Лиги (футбольного чемпионата Испании) Хавьер Тебас в интервью аргентинскому изданию Ole.

По словам Тебаса, Мбаппе будет играть за мадридскую команду в следующем сезоне.

«Он один из лучших игроков в мире, но у "Реала" еще есть [полузащитник] Джуд Беллингем и [нападающий] Винисиус. У них будет отличная команда, однако это не дает гарантий победы в чемпионате страны», — отметил глава Ла Лиги.

Ранее 25-летний Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, напоминает RT. Футболист выступал за команду с 2017 года.

