Президент Ла Лиги: Мбаппе перейдет в «Реал»
Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе будет выступать за испанский «Реал». Об этом заявил президент Ла Лиги (футбольного чемпионата Испании) Хавьер Тебас в интервью аргентинскому изданию Ole.
По словам Тебаса, Мбаппе будет играть за мадридскую команду в следующем сезоне.
«Он один из лучших игроков в мире, но у "Реала" еще есть [полузащитник] Джуд Беллингем и [нападающий] Винисиус. У них будет отличная команда, однако это не дает гарантий победы в чемпионате страны», — отметил глава Ла Лиги.
Ранее 25-летний Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, напоминает RT. Футболист выступал за команду с 2017 года.
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