«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
ФК «Локомотив» одержал победу над командой ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Интерфакс.
Игра закончилась со счетом 2:1. Как отмечает агентство, победой "Локомотив" гарантировал себе место в Лиги Чемпионов.
Счет в матче открыл «Локомотив» на 33-й минуте. Гол забил Алексей Миранчук. ЦСКА сравнял счет на 71-й минуте, мяч в ворота соперника направил Никола Влашич. Решающий гол забил Алексей Миранчук на 91-й минуте встречи.
По данным агентства, "Локомотив" (54 очка) находится на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА (47 баллов) – на четвертой позиции.
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