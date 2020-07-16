«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

ФК «Локомотив» одержал победу над командой ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Интерфакс.

Игра закончилась со счетом 2:1. Как отмечает агентство, победой "Локомотив" гарантировал себе место в Лиги Чемпионов.

Счет в матче открыл «Локомотив» на 33-й минуте. Гол забил Алексей Миранчук. ЦСКА сравнял счет на 71-й минуте, мяч в ворота соперника направил Никола Влашич. Решающий гол забил Алексей Миранчук на 91-й минуте встречи.

По данным агентства, "Локомотив" (54 очка) находится на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА (47 баллов) – на четвертой позиции.



